Gözü kara romantik şair: Aleksandr Puşkin

Rus ve Dünya Edebiyatı’nın tartışmazsız en güçlü kalemlerinin başında geliyor. Usta hikâyeciliği ve güçlü kurgusunun yanında ilk yurtdışı seyahatini Erzurum’a yapan, sevdiği kadın için ölüme gözünü kırpmadan giden Puşkin’den bahsediyorum.

Tarih 27 Ocak 1837..

Rusya’nın en büyük şairi, romancısı, öykücüsü, edebiyat dünyasına yön veren, eserleriyle tarihin altın harflerle yazdığı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, düelloda öldürülürdüğünde 38 yaşındaydı.

Puşkin'in Natalya Gonçarova'sı...

Rakibi ise Fransız ordusunda görevli yüksek rütbeli bir askerdi. Puşkin aristokrat ailelerin katıldığı baloda hayatının aşkı olan Natalya Gonçarova ile tanışır. Bu Puşkin için yeni bir hayatın, aşkın adımlarıydı.

O geceden sonra gözüne uyku girmedi, yemedi içmedi. Tek düşüncesi Natalya Gonçarova olmuştu.

Natalya Gonçarova, ünlü şairin aşkına ilk zamanlarda cevap vermese de sonra duyguları kabarır ve Puşkin’le evlenmeye karar verir. Puşkin, daha çok edebiyat ve entelektüel ortamlarda bulunmayı tercih ederken, Natalya ise, sosyete hayatı ve eğlence peşindeydi.

İkisi de iki ayrı dünyaların insanlarıydı. Puşkin elbette bunun farkındaydı ama aşk yüreğini kavurmuştu bir kere, vazgeçemezdi.

Körü körüne bağlandı Natalya’ya. Herkesten kıskandı güzel Natalya’yı, öyle ki, onu alıp herkesten uzak bir yerde yaşamayı karsına teklif ettiğinde aynı anda reddedildi.

Evliliklerin altıncı yılına geldiklerinde ortada kimsenin emin olmadığı bir dedikodu yayılır. Söylentilere göre Fransız asker George Charles d’Anthés, Natalya’ya ilgi duyuyordu ve onu içten içe seviyordu.

Bu iddiayı duyan Puşkin’in başına dünya yıkılır adeta. Gözünden bile sakındığı biricik Natalyas’ını nasıl olur da, başkası onun gözünden bakardı.

Puşkin, yazar olmasına rağmen o dönem Rus ordusunda görevli askerdir. Üzerinde devletin tahsis ettiği tabanca vardır.

Karşısındaki düşman farklıydı bu sefer.

George Charles d’Anthés…

Puşkin, George Charles d’Anthés’i tereddütsüz biçimde kozlarını paylaşmaya davet eder.

Her ikisi de askerdir.

Kalemini ustaca kullanan Puşkin, aynı ustalığı silah çekmede de kullanacak mıydı?

Rakibini bacağından vuran Puşkin, karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılır. Edebiyat dehası, çok geçmeden iki gün sonra Natalya’sını geride bırakarak acılar içinde hayatını kaybeder.

Puşkin’in ölümünden 26 sene sonra ölen Natalya’nın dudakların dökülen son sözler ise Puşkin olmuştur….

Ergül Tosun

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