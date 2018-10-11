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Grammy ödüllü Feliciano'dan Türkiye'de konser

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlayacak. Festivalin ilk gününde Grammy ödüllü Jose Feliciano sahne alacak.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 12:35..
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Dünyada engellilerin yaşamlarına dikkat çekmek amacı ile organize edilen ilk ve tek festival olarak öne çıkan ve 4 gün boyunca 149 sanatçının ağırlanacağı festival, kent merkezindeki Ulu Camii önünden harekete geçecek kortejin Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'na yürümesi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile start alacak.

Grammy ödüllü Feliciano'dan Türkiye'de konser

SAHNE ALACAK

Ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) önünde Engelsiz Koro, Danil  Pluzhnikov, Orhan Murad, Gatto Gabriel & Steven Cyril ve konser verecek.

Gecenin son konuğu  9 Grammy ödülü kazanan dünyaca ünlü Porto Rikolu gitarist ve şarkıcı Jose Feliciano olacak.

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