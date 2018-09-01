taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Gri listede aranan terörist öldürüldü

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK ile faaliyet yürüten sol terör örgütü MLKP'nin, sözde bölge silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod isimli Cihan Gerçek etkisiz hale getirildi

DHA | 01.09.2018 - 20:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli kırsalında, 28 Ağustos Salı günü, 6 kişilik MLKP'li terörist gruba yönelik, Venk Köprüsü yakınlarında güvenlik güçlerince hava harekâtı düzenlendi.

CESEDİ KAÇIRILDI

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, hava harekâtında, MLKP terör örgütünün 'sözde' Tunceli bölgesi silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı Cihan Gerçek'in öldürüldüğü belirlendi. Teröristin cesedinin, arkadaşları tarafından olay bölgesinden kaçırıldığı saptandı.

6 YIL ÖNCE TUNCELİ'YE GELDİ

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer alan Cihan Gerçek'in uzun yıllardır örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği, PKK'nın Kandil kamplarında silahlı eğitim aldıktan sonra yaklaşık 6 yıl önce Tunceli kırsalına geldiği belirtildi.

Gri listede aranan terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Örtülü zam yapan firmalara idari işlem

Örtülü zam yapan firmalara idari işlem

679
Defne Samyeli'den aşk paylaşımı

Defne Samyeli'den aşk paylaşımı

164
Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

108
Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

116
471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

47
T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

291
Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM