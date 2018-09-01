Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

1 Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenildi Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'a iki kez öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

2 Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan dünyaevine girdi.

3 Amerika vatandaşlarını uyardı: Kuzey Kore'ye gitmeyin ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’deki ABD vatandaşlarına yönelik uzun süreli gözaltılar gerekçe gösterilerek, seyahat uyarısı yapıldı.

4 Uzay istasyonundaki deliği astronot parmağıyla kapattı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir grup astronot, 2 milimetrelik bir deliğin yol açtığı oksijen sızıntısı üzerine alarma geçti.

5 Gri listede aranan terörist öldürüldü Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK ile faaliyet yürüten sol terör örgütü MLKP'nin, sözde bölge silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod isimli Cihan Gerçek etkisiz hale getirildi

6 Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da FETÖ mesajı Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündem maddemizi oluşturdu. Biz Kırgızistan'ın bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz" dedi.