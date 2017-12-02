FETÖ'den, 300 bin lira ödülle, gri listeyle aranan örgüt yöneticileri, Mısır'da tekne sefasında görüldü.

TEKNEDE EĞLENDİLER

Romanya’da kurdukları şirketi işleten İbrahim Karadayı ile Soner Cesur’un, Mısır’da yaşayan Ali Akın’ın yanına gittikleri, örgüt üyeleriyle birlikte başkent Kahire’de Nil Nehri üzerinde kiraladıkları özel tekne ile tur yaptıkları görülüyor.

TÜRKÜYLE ERDOĞAN'A HAKARET

Görüntüyü çeken kişinin Soner Cesur olduğu, çalan türküye eşlik eden kişinin ise İbrahim Karadayı olduğu belirtildi. Teknedeki diğer örgüt üyeleri ise şarkı sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlayarak hakaret ediyor.

Gri listedeki FETÖ'cüler, Mısır'da tekne gezisi yaptı

17-25 ARALIK KUMPASINDAN SONRA KAÇMIŞLARDI

Konya’da iş adamı Nusret Argun’un şikayetiyle 2014 yılında başlatılan FETÖ kumpası soruşturmasında, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'nin Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Süleyman Okudan ile birlikte 249 kişiye kurdukları kumpas ortaya çıkarılmış, eski Konya Emniyet Müdürü Salih Tuzcu ve eski KOM Müdürü Anadolu Atayün ile birlikte gözaltı kararı verilen iş adamları Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı’nın 17-25 Aralık kumpaslarının ardından yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDILAR

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları süren ve Türk vatandaşlığından çıkarılan 3 firari iş adamından eski AKTİSAD Konya Şube Başkanı Ali Akın’ın Maliye Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 115 sayfalık rapora göre, 2008 ile 2013 yılları arasında kaynağı belirsiz 572 bin lirayı örgüt kurumlarına aktardığı, himmet vermeyen iş adamlarına kurulan kumpas soruşturmalarında da aktif rol aldığı belirtildi. Kapatılan örgütün Sabah Dershanelerine Genel Müdürlük yapan Soner Cesur’un iş adamlarından her yıl topladığı 2 milyonu FETÖ’ye aktardığı, genel seçimler öncesinde Twitter hesabından HDP’ye oy isteyen İbrahim Karadayı’nın ise Bank Asya hesabına “yardım” adı altında iş adamlarından 3 milyon aldığı belirtilmişti.