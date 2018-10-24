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Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası özgün yerine konuldu

2 bin 500 yıl önceye tarihlenen İzmir Torbalı'daki Metropolis'te 1995 yılında bulunan, dönemin yöneticilerine ait Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası, özgün yerine konuldu.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 10:47..
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Metropolis'teki kazı çalışmalarında bulunduktan sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Grifonlu Soylu Koltuğu, orijinal eserden alınan kalıpla aslına uygun olarak yeniden yontuldu.

6 AYDA TAMAMLANDI

Heykeltıraş Sinan İlhan tarafından mermerden yapılan ve 6 ayda tamamlanan 800 kilogramlık replika, kaldıraçla yerine yerleştirildi.

Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası özgün yerine konuldu

Kartal başı, pençesi, kanatları ve panter gövdesinden oluşan mitolojik grifon simgesinin yer aldığı koltuk, Metropolis Antik Kenti'nin tiyatrosunda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası özgün yerine konuldu

Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası özgün yerine konuldu

Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası özgün yerine konuldu

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