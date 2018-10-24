Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası özgün yerine konuldu

Metropolis'teki kazı çalışmalarında bulunduktan sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Grifonlu Soylu Koltuğu, orijinal eserden alınan kalıpla aslına uygun olarak yeniden yontuldu.
6 AYDA TAMAMLANDI
Heykeltıraş Sinan İlhan tarafından mermerden yapılan ve 6 ayda tamamlanan 800 kilogramlık replika, kaldıraçla yerine yerleştirildi.
Kartal başı, pençesi, kanatları ve panter gövdesinden oluşan mitolojik grifon simgesinin yer aldığı koltuk, Metropolis Antik Kenti'nin tiyatrosunda ziyaretçilerini ağırlayacak.