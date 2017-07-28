taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.392
USD
3,5340
EURO
4,1332
ALTIN
143,08
PETR
51,3700

Guardian: İngilizler Türkiye'yi yeniden tercih ediyor

Gazete, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçeneğe dönüştüğünü yazdı.

28.07.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Gündem

R

Guardian'ın bugünkü sayısındaki Nick Fletcher imzalı haberin başlığı, 'Türkiye ve Yunanistan, Thomas Cook'un yaz satışlarını canlandırdı'

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR

İngiltere merkezli seyahat acentesi ve tur operatörü Thomas Cook’un CEO’su Peter Fankhauser, bu yıl şirket üzerinden Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz rezervasyonlarının oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 arttığını ifade etti. Aynı oran Yunanistan için ise yüzde 22.

Seyahat şirketinin yönetim kurulu başkanı Peter Fankhauser, Türkiye'nin özellikle ödenilen ücrete kıyasla çok iyi hizmet verilen bir ülke olduğunu söylemişti.

"DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TURİST SAYISI AZALMIŞTI"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Guardian'daki haberde ise geçen yılki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı belirtiliyor ve Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığı hatırlatılıyor.

UYARILARA RAĞMEN TÜRKİYE CAZİP

Haberde, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim ve Almanya'nın vatandaşlarına seyahat uyarılarına karşın, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçenek olduğu aktarılıyor.

Thomas Cook, Haziran 2015'te düzenlenen bir saldırı sonrası Tunus'a turist taşımayı durdurmuştu. Şirket bu politikasına da son vermeye hazırlanıyor. Son dönemde geliri yüzde 14 artan Thomas Cook'un yılın ilk 8 ayındaki kârının yüzde 6 artışla 326 milyon sterlin olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
TSK'dan Zap'a hava harekatı
Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen hava harekatıyla örgüte bir darbe daha vuruldu.
İsrail Cuma namazına yaş sınırı koydu
İsrail, Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşının altında olan kişilerin Cuma namazına katılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'idam cezası' sinyali
Netanyahu, İsraillilere saldırıda bulunan Filistinlilere idam cezası uygulanmasının zamanı geldiğini söyledi.
Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahale
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girdiği ve Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati güç kullanarak dışarı çıkarmaya çalıştığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

110
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

196
Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

21
Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

47
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

175
Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

Çin'de metro istasyonu boş araziye çıkıyor

27
Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi engellendi

Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi engellendi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM