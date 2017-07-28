Guardian: İngilizler Türkiye'yi yeniden tercih ediyor

Guardian'ın bugünkü sayısındaki Nick Fletcher imzalı haberin başlığı, 'Türkiye ve Yunanistan, Thomas Cook'un yaz satışlarını canlandırdı'

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR

İngiltere merkezli seyahat acentesi ve tur operatörü Thomas Cook’un CEO’su Peter Fankhauser, bu yıl şirket üzerinden Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz rezervasyonlarının oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 arttığını ifade etti. Aynı oran Yunanistan için ise yüzde 22.

Seyahat şirketinin yönetim kurulu başkanı Peter Fankhauser, Türkiye'nin özellikle ödenilen ücrete kıyasla çok iyi hizmet verilen bir ülke olduğunu söylemişti.

"DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TURİST SAYISI AZALMIŞTI"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Guardian'daki haberde ise geçen yılki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı belirtiliyor ve Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığı hatırlatılıyor.

UYARILARA RAĞMEN TÜRKİYE CAZİP

Haberde, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim ve Almanya'nın vatandaşlarına seyahat uyarılarına karşın, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçenek olduğu aktarılıyor.

Thomas Cook, Haziran 2015'te düzenlenen bir saldırı sonrası Tunus'a turist taşımayı durdurmuştu. Şirket bu politikasına da son vermeye hazırlanıyor. Son dönemde geliri yüzde 14 artan Thomas Cook'un yılın ilk 8 ayındaki kârının yüzde 6 artışla 326 milyon sterlin olması bekleniyor.