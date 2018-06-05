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Guatemala'da ölü sayısı artıyor

Guatemala'da Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 09:10..
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Guatemala'da meydana gelen yanardağ patlamalarında bilanço artıyor. Ölü sayısı enkaz altından çıkartılan cansız bedenlere bağlı olarak değişirken, Guatemala Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yanardağdaki patlamalarda 62 kişi yaşamını yitirdi.

Guatemala'da ölü sayısı artıyor

Guatemala'da Fuego Yanardağı can almaya devam ediyor ViDEO

FELAKET DEVAM EDİYOR

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Guatemala'da ölü sayısı artıyor

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Guatemala Afet Ajansına bağlı birimler, bölgede kurulan birlikler ile arama tarama faaliyetleri gerçekleştirerek kurmarma ve enkaz altındaki cansız bedenleri çıkartma çalışmalarını yürütüyor.Guatemala'da ölü sayısı artıyor

Çok sayıda ekibin görev aldığı faaliyetlerde her dakika enkaz altından cansız bedenler çıkartılmaya devam ediyor.

Guatemala'da ölü sayısı artıyor

DEPREM MEYDANA GELDİ

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini kaydetti.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü başkent Guatemala'nın 105 kilometre güneybatısı olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Guatemala'da ölü sayısı artıyor

Guatemala'da dün Fuego Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, en az 25 kişi hayatını kaybetmişti. Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürmeye devam ediyor.

Guatemala'da ölü sayısı artıyor

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