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Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı

Akalın ve Ergen, aylar sonra dün akşam bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 10:02..
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Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra bir araya geldi.

DENİZ SEKİ'Yİ DİNLEMEYE GİTTİLER

Dostluklarına kaldıkları yerden devam eden Demet Akalın ve Gülben Ergen, dün geceden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Ergen ve Akalın, şarkıcı Deniz Seki'nin sahneye çıktığı mekanda buluşarak keyifli saatler geçirdi.

"GERÇEK DOST"

Demet Akalın, Deniz Seki'nin sahnesinde şarkı söyleyen Gülben Ergen'in videosunu paylaşarak, "Ne olursa olsun gerçek ve candan dostların elini bırakmayın" notunu yazdı.

"ADAMIN HASIDIR"

Akalın, Instagram hesabının hikaye bölümünden Gülben Ergen'in fotoğrafını paylaşarak, 'Adamın hasıdır' yazdı. Gülben Ergen ise Demet Akalın'ın sahneye çıktığı videoyu kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı.

Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı

Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı

Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı

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