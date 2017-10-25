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Gülben Ergen'e ölüm mesajları atan iki kişi yakalandı

Ünlü şarkıcının cep telefonuna ölüm mesajları attıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

25.10.2017 - 14:21
  1. Haberler
  2. Magazin

Gülben Ergen'e ölüm mesajları atan iki kişi yakalandı

Magazin basını son 1 aydır Gülben Ergen ve bir sene önce ayrıldığı eşi Erhan Çelik ile arasında yaşananları konuşuyor.

AYRILIKTAN 1 SENE SONRA KAVGA BAŞLADI

Gülben Ergen evinin korumalı otoparkında aracının bıçakla çizilmesi üzerine Erhan Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ergen ile eski eşi Çelik mahkemeden birbirlerine yönelik uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. İstanbul 15. Aile Mahkemesi dün verdiği kararda, Ergen'in uzaklaştırma kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

"SONUN DENİZ SEKİ GİBİ OLACAK"

Gülben Ergen, yaşanan süreçte özel telefonuna iki ayrı telefondan ölüm tehditleri, hakaretler içeren mesajlar geldiği ve mesajlarda "Sonun Deniz Seki gibi olacak. Onun girdiği yere gireceksin" gibi ifadeler olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

ERHAN ÇELİK'LE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu mesajlar üzerine harekete geçti. Ataşehir Asayiş Büro ekipleri, mesajları atan kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Mesajları atan M.Emre K. ve Harun G. kısa sürede gözaltına alındılar. Yapılan incelemede M.Emre K ’nın Erhan Çelik'in asistanı olan Seda K.’nın ağabeyi olduğu, Harun G.’nin ise Erhan Çelik'in şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

ASİSTAN SUÇU KABUL ETTİ

Şüphelilerden M. Emre K., ifadesinde mesajları kendisinin atmadığını telefonu kardeşi Seda'ya verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine asistan Seda K.nin ifadesine başvuruldu. M.Emre K. mesajları kendisinin attığını kabul ederek suçu üzerine aldı.

SABIKALILAR

Yapılan incelemede M.Emre K.nın uyuşturucu bulundurmaktan, Harun G’nin ise adam yaralama ve tehditten hakkında polis kaydının bulunduğu belirlendi. İki isim ifadelerinin ardından serbest bırakılırken savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.

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