Gülriz Sururi'den takipçilerine uyarı

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Gülriz Sururi, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda; Mustafa Kemal Atatürk hakkında "Her zaman kendi modasını yaratmış, kişilik sahibi bir karizma. Zaman zaman uzaydan geldiğini de düşünürüm. Çünkü benzeri dahi gelmedi." demişti.

"LAİK VE CUMHURİYETÇİ OLMAYANLAR.."

Gülriz Sururi, Atatürk ve laiklik konusundaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan tiyatrocu, "Laik ve cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin lütfen" dedi.

Gülriz Sururi Atatürk hayranlığını abarttı haberi