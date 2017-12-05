Gülse Birsel: Adriana Lima gibi güzelim

Gülse Birsel, ‘Aile Arasında’ filminin 4’üncü galası için önceki gün Antalya Teracity AVM’deydi.

"BU OLAYLAR BENİ MOTİVE EDİYOR"

Birsel, “Kendimi Adrina Lima kadar güzel sanacak kadar iyimserim” açıklamasını yapınca hayranları kahkahaya boğuldu. Gülse Birsel filmle ilgili de “Komşularımdan; Orhan Pamuk ‘Nobel’, Nuri Bilge Ceylan ‘Altın Palmiye’ aldı. Benim ne eksiğim var! Bunlar beni motive ediyor!” dedi.

Gülse Birsel’in yazdığı, başrollerini Demet Evgar ile Engin Günaydın’ın oynadığı ‘Aile Arasında’ geçen cuma vizyona girmişti. Filmi ilk 3 günde 505 bin kişi izledi. Gişesi şimdiden 6 milyon 991 bin lira oldu. ‘Aile Arasında’, Gülse Birsel’in yazdığı ilk film.