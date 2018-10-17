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Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Kendisinin de emeklilikte yaşa takıldığını belirten Gülse Birsel, emeklilik hakkı kazanmak için en az 35 yıl çalışılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 12:09..
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Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden yapılan tartışmaları AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmayla noktaladı.

"20 YIL ÇALIŞIP EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER..."

Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz." şeklinde konuştu.

"BU İŞİN SIKINTISI..."

Hürriyet Gazetesi yazarı Gülse Birsel, bugünkü köşesinde konuyu değerlendirdi.

"Emeklilikte yaşa takılanlardan biri benim!" diyen Birsel, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bu işin sıkıntısı ve dile getirilen haksızlık şu: Ben 1996’da işe girmeseydim, 3 sene boş oturup 1999’da çalışmaya başlasaydım, muhtemelen şu an tıkır da tıkır emekli maaşı alıyordum!

53 YAŞ EMEKLİLİK İÇİN ERKEN

Aslına bakarsanız masabaşı işler için ben 53’ü bile biraz genç bulurum. Sanki kadın için en az 55-57, erkek için 57-60 filan mantıklı geliyor.

TALEBİN ZAMANLAMASI YANLIŞ

Cumhurbaşkanı EYT konusunda açıklama yaptı. 6.2 milyon kişi EYT grubuna giriyormuş, ben ve benim gibiler yaşa takılmasak devlete yıllık maliyetimiz 750 milyar lirayı bulacakmış. EYT kardeşlerim, öncelikle farkındasınızdır herhalde, ülkede kriz var. Bence bu talebin zamanlaması çok yanlış oldu.

MANTIKLI OLAN EN AZ 35 YIL ÇALIŞMAK

İkincisi, bana kalırsa (memuriyet ve masabaşı işler için söylüyorum) bir insanın emeklilik hakkı kazanmak için en azından bir 30-35 yıl çalışması lazım, mantıklı olan bu."

 

 

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