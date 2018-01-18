Gülse Birsel'e Naz Elmas uyarısı

Oyuncu Naz Elmas senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Jet Sosyete'nin ekibine katıldı. Naz Elmas'ın ekibe katılmasının ardından gelen yorumlar ise çok sert oldu.

Naz Elmas'ın yer aldığı pek çok dizinin reytinge yenildiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcılarının Gülse Birsel’i bu seçiminden dönmesi konusunda uyarması da dikkat çekti.

"NAZ NEREYE EL ATSA BİR HAFTADA GÜM"

İşte Naz Elmas hakkında yapılan o yorumlar:

“En fazla dört bölüm yayınlanır…”

“Bu kız dram oynayamıyor, nerede kaldı komedi… Bence de bir daha düşün Gülse Birsel girdiği her dizi bitti”

“Naz neye el atsa ilk haftada güm! Biraz uğursuz Gülse Birsel, hayatının hatası olur bizce” “Aslında iyi oynuyor ama işleri tutmuyor yazık kıza ya”

“Naz ve komedi, zaten dizileri tutmuyor yapma etme Gülse!”

“Gürse, aklını başına topla bu kız olmaz. İki üç bölüm sonra biter dizi… Buraya yazıyorum”