taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8146
EURO
4,6530
ALTIN
162,66
PETR
69,5700

Gülse Birsel'e Naz Elmas uyarısı

Yeni projesi için Naz Elmas'ı düşünen Gülse Birsel'e uyarı geldi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 07:25..
  1. Haberler
  2. Magazin

Gülse Birsel'e Naz Elmas uyarısı

Oyuncu Naz Elmas senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Jet Sosyete'nin ekibine katıldı. Naz Elmas'ın ekibe katılmasının ardından gelen yorumlar ise çok sert oldu.

Naz Elmas'ın yer aldığı pek çok dizinin reytinge yenildiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcılarının Gülse Birsel’i bu seçiminden dönmesi konusunda uyarması da dikkat çekti.

"NAZ NEREYE EL ATSA BİR HAFTADA GÜM"

İşte Naz Elmas hakkında yapılan o yorumlar:

“En fazla dört bölüm yayınlanır…”

“Bu kız dram oynayamıyor, nerede kaldı komedi… Bence de bir daha düşün Gülse Birsel girdiği her dizi bitti”

“Naz neye el atsa ilk haftada güm! Biraz uğursuz Gülse Birsel, hayatının hatası olur bizce” “Aslında iyi oynuyor ama işleri tutmuyor yazık kıza ya”

“Naz ve komedi, zaten dizileri tutmuyor yapma etme Gülse!”

“Gürse, aklını başına topla bu kız olmaz. İki üç bölüm sonra biter dizi… Buraya yazıyorum”

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

257
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

73
İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

55
ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

11
Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

11
Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

10
41 yıllık eşi ayrıldıktan sonra evini başına yıkıyordu

41 yıllık eşi ayrıldıktan sonra evini başına yıkıyordu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM