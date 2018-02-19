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Gülşen 40 bin liraya pamuk şeker oldu

Son verdiği konserde iki kostüm giyen Gülşen, tasarımcısına 80 bin TL ödedi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 08:36..
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Popçu Gülşen, önceki akşam verdiği konserde giydiği kıyafetlerle dikkat çekti. Danslarıyla seyirciden büyük alkış alan Gülşen, giydiği iki kostume 80 bin TL verdiğini söyledi. Barbie bebek gibi olan şarkıcı, böyle çok mutlu olduğunu söyledi.

"İDAM GELSİN İSTİYORUM"

İzleyicilerini şarkılarıyla coşturan popçu, konser öncesinde şiddet olaylarına değindi. "Caydırıcı cezaların olması gerekiyor. İdam konusunda referandum yapılsa kararım 'evet' olur" diyen Gülşen, ekledi: "O insanların başka aleme gitmesi gerekiyor. Bu ülkede en zor şey kadın, bebek ya da hayvan olmak… Devletimizin buna el atacağına inanıyorum."

Gülşen 40 bin liraya pamuk şeker oldu

Gülşen 40 bin liraya pamuk şeker oldu

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