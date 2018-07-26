Dün Ordu'da konser veren ve 60 bin kişilik konser alanını hıncahınç dolduran Gülşen, konserde hiç tahmin etmediği bir olayla karşılaştı.

GÜLŞEN 'ÇORABINI ÇEK' DİYEN SUNUCUYA SİNİRLENDİ

Sahneye çıkmaya hazırlanırken sunucunun kendisine 'çoraplarını çek' demesi üzerine sinirlenen Gülşen, sunucuya tepki gösterdi.

Gülşen konserinde 'çorabını çek' diyen sunucuya kızdı

"ŞUURSUZ SUNUCU"

Gülşen, “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok. 'Bana çorabını çek' diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya...” diye konuştu.