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Gülşen'den oğlu için özel kulis talebi

İşiyle anneliği bir arada götüren Gülşen, 5,5 aylık oğlu Azur'la birlikte Bodrum - Yalıkavak'ta.

22.07.2017 - 10:25
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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde tatil mekanlarındna Yalıkavak'ta bir plaj kulüpte sahne alan Gülşen; oğlu Azur'u henüz 5,5 aylık olması sebebiyle yanından ayırmıyor.

Gülşen'den oğlu için özel kulis talebi

SESTEN KORUNAKLI, HİJYENİK ODA

Sahne aralarında oğlunu emzirmek için kulise geçen Gülşen, oğlunun yüksek sesten etkilenmemesi için ses korumalı oda talebinde bulunmuş. Yine bebeğinin sağlığı için odanın hijyenik olmasını şart koşmuş.

HURMA VE EV YAPIMI YOĞURT

Öte yandan kulisinde başta hurma olmak üzere kuruyemiş bulundurulmasını isteyen Gülşen'in bir de ev yapımı yoğurt yiyor. Geçtiğimiz günlerde sahne alan popçu, mekana oğlu Azur kucağında geldi. "Çocuk benim sahne saatlerime göre uyumayamayacağına göre uyumayınca da onu da alıp getiriyoruz." dedi.

Uzmanların görüşüne göre; 60 desibel yani bağırılmadan konuşulan yüksek sesler bile çocuklar için oldukça sakıncalı. 60 desibelden yüksek seslere 10 dakikadan fazla maruz kalan minik bebekler ileride işitme kaybı yaşayabilir.

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