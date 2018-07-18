Gümüşçün nedir

Evimizde rafların arasında veya tozlu ortamlarda karşımıza çıkan bu böcek, hızı ve hareket kabiliyetiyle kırkayağa benzetilmektedir. Kırkayak her ne kadar zararlı bir eklembacaklı olsa da kendisiyle en çok karıştırılan olan gümüşçün insanlara karşı zararlı olan bir böcek değildir.

NEMLİ YERLERDE YAŞAR

Gümüşçün, püskülkuyruklulardan, eski kitap sayfalarında, çeşme aralıklarında, şekerli maddeler ve tahta kırıntıları yiyerek yaşayan, vücutları küçük pullarla örtülü, kanatsız böcek türüdür.

Evlerde genellikle eski rafların ve kitapların arasından çıkan bu böcek türü, genelde nemli ve rutubetli yerlerde yaşar. Hızlı hareket etmesi nedeniyle genellikle inanların korktuğu gümüşçün, aslında insanlara zarar vermemektedir.