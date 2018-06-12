taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.721
USD
4,5636
EURO
5,3819
ALTIN
190,37
PETR
76,1800

Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı'nın temeli atılıyor

Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde inşa edilecek Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı 2 milyon yolcu kapasiteye sahip olacak.

DHA | 12.06.2018 - 14:58..
  1. Haberler
  2. Projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı temeli yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle atılacak.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunluğunda 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

2 MİLYON KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ile Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin geçen yılki bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi.

Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı'nın temeli atılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı için 24 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pisti olacak, 285 milyon lira bütçeli, 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı projesinde yer teslimi de tamamlandı. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı için yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek.

1,5 YILDA BİTİRİLECEK

Temel atma töreniyle projede, pist, terminal binası ve kule gibi yapıların inşası çalışmalarına başlanacak. Bayburt ve Gümüşhane halkı da, bölge ekonomisinin yanı sıra turizmde de önemli katkılar sunması beklenen havalimanı projesi ile büyük heyecan yaşıyor. Vatandaşlar temel atılması için geri sayıma başlanan projede çalışmaların başlamasını da sabırsızlıkla bekliyor. Havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı'nın temeli atılıyor

CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım 2017'de, partisinin Bayburt Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, havalimanı hakkında, "15 yılda Bayburt'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı beldesinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah '2020' diye bana tarih verdiniz. Ben, diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz." demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

165
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

102
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

132
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

268
Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

154
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

128
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM