Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı'nın temeli atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı temeli yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle atılacak.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunluğunda 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

2 MİLYON KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ile Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin geçen yılki bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı için 24 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pisti olacak, 285 milyon lira bütçeli, 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı projesinde yer teslimi de tamamlandı. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı için yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek.

1,5 YILDA BİTİRİLECEK

Temel atma töreniyle projede, pist, terminal binası ve kule gibi yapıların inşası çalışmalarına başlanacak. Bayburt ve Gümüşhane halkı da, bölge ekonomisinin yanı sıra turizmde de önemli katkılar sunması beklenen havalimanı projesi ile büyük heyecan yaşıyor. Vatandaşlar temel atılması için geri sayıma başlanan projede çalışmaların başlamasını da sabırsızlıkla bekliyor. Havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım 2017'de, partisinin Bayburt Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, havalimanı hakkında, "15 yılda Bayburt'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı beldesinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah '2020' diye bana tarih verdiniz. Ben, diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz." demişti.