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Gümüşhane'de 76 yılın en sıcak günü dün yaşandı

Gümüşhane'de fün itibariyle 1931 yılından bugüne kadar ölçülen sıcaklıkların rekoru kırıldı.

03.08.2017 - 18:16
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Meteoroloji İl Müdürü Ömer Çekirdek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki meteoroloji istasyonunun 1931 yılında kurulduğunu belirtti.

GÜMÜŞHANE'DE REKOR SICAKLIK: 41,1

İstasyonun kuruluşunun ardından kentteki en yüksek sıcaklığın 2000 yılında 41 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Çekirdek, şunları dile getirdi:

"Dün itibarıyla 1931 yılından bugüne kadar ölçülen sıcaklıkların rekorunu kırdık. Bu zamana kadar 2000 yılında ölçülen 41 derece değerimiz vardı. Dün ilimizde sıcaklık 41,1 derece olarak ölçüldü. Gümüşhane'de dün Antalya'dan daha sıcak bir hava vardı ama nem oranı düşük olduğu için bunaltıcılığı çok yoğun olmadı."

Gümüşhane'de 76 yılın en sıcak günü dün yaşandı

SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Çekirdek, kentteki nem oranının azlığı dolayısıyla hissedilen hava sıcaklığının sahil kesimlerine göre çok daha az olduğuna dikkati çekerek, yoğun sıcakların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Çekirdek, kentte ilerleyen günlerde 41,1 dereceden daha yüksek bir sıcaklık beklemediklerini kaydetti.

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