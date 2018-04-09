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Gümüşhane'de polislere kutlama yapıldı

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü için toplanan bir grup, uygulama noktasında nöbet tutan polislere pasta kesti.

AA | 09.04.2018 - 00:22..
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Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki uygulama noktasında nöbet tutan polislere sürpriz yapan bir grup, üzerinde "Yaşasın Türk Polisi" yazan pastayı polislere ikram etti.

Gümüşhane'de polislere kutlama yapıldı

"HER DAİM YANLARINDAYIZ"

Vatandaşlardan Musa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte görevi başındaki polislere moral vermek istediklerini söyledi.

Polislerin vatandaşın güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olduğunu ifade eden Çelik, "Onlar gece gündüz demeden bizlerin güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyuyor. Bizler de bu anlamlı günlerini onlarla kutlamak istedik. Allah tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Her daim onların yanındayız." diye konuştu.

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