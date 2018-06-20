Gümüşhane'de şizofren hastası genç kız, annesini öldürdü

Damlı Köyü Camii mevkiinde H. (45) ve E. Balda (49) isimli iki şizofren kızıyla yaşayan 70 yaşındaki anne Ayşe Balda, kızlarıyla evin avlusunda odun kırmaya çıktı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kafasını sert zemine çarptığı veya kafasına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen Balda, olayın duyulmasının ardından komşuları tarafından bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, ölen kadının 40 yaşındaki şizofren hastası şüpheli kızı H. Balda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.