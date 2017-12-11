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Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

Son zamanlarda ekmeğin gramaj tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de, günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiği belirlenirken, ekmek israfının ekonomiye yansıması 1,5 milyar dolar oldu.

İHA | 11.12.2017 - 09:59..
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EKMEK

Ajans Press’in Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ve medyadan elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de günlük 120 milyon adet ekmek üretiminin gerçekleştiği belirlendi.

YÜZDE 10'U ÇÖPE GİDİYOR

Her gün üretilen ortalama 120 milyon ekmeğin yaklaşık yüzde 10’u yani 12 milyonu ise israf edilerek çöpe gidiyor.

Ülkemizde üretilen ekmeğin büyük bir kısmı üretiminin yapıldığı fırınlarda israf edilirken, fırınları haneler ve personel/öğrenci yemekhaneleri takip etti.

Öte yandan Türkiye’de 12 binin üzerinden ruhsatsız fırın olduğu belirtilirken, geçtiğimiz yıl çuvalı 52 lira olan un bu yıl 80 liraya kadar çıktı. Ekmek bu haberlerin yanı sıra en çok zam ve sağlıklı ekmek başlıklarıyla konuşuldu.

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