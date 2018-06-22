Günde içilen 4 bardak kahve kalbi güçlendiriyor

Alman bilim insanları; kahve ile ilgili araştırmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken de ilginç sonuçlar elde ediyorlar.

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEREK KALP KASLARINI KUVVETLENDİRİYOR

Yapılan son araştırmalarda günde 4 bardak kahve içen kişilerin, kalp krizi riskinden uzaklaştığı ve kalp kaslarının kafeine bağlı olarak kuvvetlendiğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle emeklilerin günde 4 bardak kahve içmesini öneriyor.

HÜCRELERİ DE BESLİYOR

Heinrich-Heine Üniversitesi'nden açıklanan araştırma sonuçlarında kafeinin mitekondriyi beslediğini ve bunun da hücrelere enerji verdiği ortaya çıktı. Bu sayede sadece kalp ve kalp kası değil, aynı zamanda hücreleri de besleniyor.