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Günde içilen 4 bardak kahve kalbi güçlendiriyor

Yapılan son araştırmalar kahvenin kalbi güçlendirip, kalpte hasar oluşmasına engel olduğunu ortaya çıkarttı.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 10:37..
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Günde içilen 4 bardak kahve kalbi güçlendiriyor

Alman bilim insanları; kahve ile ilgili araştırmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken de ilginç sonuçlar elde ediyorlar.

Günde içilen 4 bardak kahve kalbi güçlendiriyor

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEREK KALP KASLARINI KUVVETLENDİRİYOR

Yapılan son araştırmalarda günde 4 bardak kahve içen kişilerin, kalp krizi riskinden uzaklaştığı ve kalp kaslarının kafeine bağlı olarak kuvvetlendiğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle emeklilerin günde 4 bardak kahve içmesini öneriyor.

Günde içilen 4 bardak kahve kalbi güçlendiriyor

HÜCRELERİ DE BESLİYOR

Heinrich-Heine Üniversitesi'nden açıklanan araştırma sonuçlarında kafeinin mitekondriyi beslediğini ve bunun da hücrelere enerji verdiği ortaya çıktı. Bu sayede sadece kalp ve kalp kası değil, aynı zamanda hücreleri de besleniyor.

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