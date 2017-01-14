Güneş: CHP'ye yakın gazeteci çocuk tacizinden tutuklandı

Güneş'in haberinde, küçük yaştaki kız çocuklarını taciz ettiği öne sürülen R.M.'nin mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi yer aldı.

Aynı haberde, tacizden tutuklanan gazetecinin CHP'ye yakın olduğu, CHP Manavgat İlçe Teşkilatı'nın da bu sebeple skandalı gizlemeye çalıştığı iddia edildi.

Güneş'in haberinde ayrıca tutuklanan sapığın CHP ile ilişkisini belgelemek için, CHP'li Gürsel Tekin'le birlikte çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

GÜNEŞ'İN HABERİ ŞU ŞEKİLDE

"Manavgat’ta haftalık yayınlanan ‘Gerçek’ isimli bir gazetenin İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü R.M’nin küçük çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı, aynı gazetede çalışan bir kişi tarafından fark edildi. Şüpheleri üzerine, R.M’nin bilgisayarını araştırdığında karşılaştığı tablo karşısında şok oldu.

"CHP SKANDALI GİZLEMEYE ÇALIŞTI" İDDİASI

R.M’nin yaşları 12 ile 16 arasında değişen çok sayıda kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj attığını gören gazete çalışanı, skandal yazışmaların ekran görüntülerini alarak CHP Manavgat İlçe Teşkilatı’ndan konuyu yargıya taşımak için yardım istedi."

"MİLLETVEKİLLERİYLE DOLAŞIYOR"

"CHP’li vekillerin basın danışmanı gibi hareket eden sapık R.M’nin sosyal medya hesabında bulunan, CHP’li Gürsel Tekin ve Aykut Erdoğdu ile fotoğrafları dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan yakın arkadaşı olan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, neredeyse her seçim çalışmasına çocuk tacizcisi R.M’yi de yanında götürdüğü görüldü. Konuyla ilgili CHP Genel Merkezi’nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu."