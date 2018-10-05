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Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi

Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması için, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahalara yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek.

AA | 05.10.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu ihalelere ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek.

3 AYRI İHALE

Buna göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek.

Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi

BAŞVURULAR 31 OCAK'A KADAR DEVAM EDİYOR

Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 12.00’ye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek. Başvurular aynı tarih ve adreste saat 14.00’ten itibaren detaylı incelenecek. İhalelerin yeri, tarihi ve saati ise idare tarafından yarışmacılara daha sonra bildirilecek.

BAŞVURU AŞAMASINDAKİ TEMİNAT MEKTUBU İADE

İhalenin kazanılması halinde sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede verilen teminat mektubu formatında bir değişiklik yapılmadan, sadece ilgili bölümler doldurulacak. Kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa - Viranşehir için 15 milyon dolar, Hatay - Erzin için 8 milyon dolar ve Niğde - Bor için 12 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.

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