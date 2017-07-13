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Güneş'in yüzeyindeki leke dünyayı tehdit ediyor

NASA'da görevli bilim insanlarının Güneş'in yüzeyinde fark ettiği dev lekenin, dünyaya ciddi zararlar verebileceği belirtildi.

13.07.2017 - 02:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin gözlem evinde, Güneş yüzeyinde korkutan bir leke fark edildi. Güneş üzerindeki lekenin, dünyanın 19 katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Güneş'in yüzeyindeki leke dünyayı tehdit ediyor

"SOLAR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR"

Lekenin geniş çapta bir güneş patlamasına neden olabileceği ve iletişim sistemlerine hasar verebileceği uyarısında bulunuldu. Patlamanın bir başka zararı da dünya atmosferine radyoaktif partikül salınımı olacağı belirtildi. İlk olarak geçtiğimiz hafta fark edilen güneş lekesinin 7 gün içinde çok daha büyük bir kütleye ulaştığının da altı çizildi.

Güneş'in yüzeyindeki leke dünyayı tehdit ediyor

Güneş'in yüzeyindeki leke dünyayı tehdit ediyor

Güneş'in yüzeyindeki leke dünyayı tehdit ediyor

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