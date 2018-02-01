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Güney Afrika'da 950 madenci mahsur kaldı

Güney Afrika’da bir altın madeninde çalışan 950 madenci elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kaldı.

İHA | 01.02.2018 - 22:15..
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Güney Afrika’nın Özgür Devlet (Free State) bölgesindeki Beatrix Maden Ocağı’nda fırtına nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu 950 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.

MADENCİLERİN DURUMU ŞUANLIK İYİ

Maden şirketi Sibanye-Stillwater’ın sözcüsü James Wellsted yaptığı açıklamada, elektrik olmaması nedeniyle madencilerin asansörle yukarı çıkamadığını ve madencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çalışanlara yemek ve su verebildiklerini söyleyen Wellsted, 65 madencinin kurtarıldığını diğer madencilerin de kurtarılacağını çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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