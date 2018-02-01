Güney Afrika'da 950 madenci mahsur kaldı

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, kendinden beklendiği gibi YPG'nin Kilis'e yönelik saldırıları hakkında "kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Konyasporlu taraftar tarafından, Galatasaray maçı öncesi Afrin Harekatı'nın canlandırıldığı bir koreogafi yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi.

TSK, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı yaparken İngiliz ve Fransız basın kuruluşları şimdi de tarihi eserler üzerinden algı yapıyorlar.

Afrin operasyonu İngilizlere ve Fransızlara dert oldu

1 Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

2 Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

3 PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti Utrecht'te tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi.

4 Kuzey Irak'tan saldırdılar: 3 şehit Bölücü terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan sabah saatlerinde Hakkari Çukurca'ya ve öğleden sonra Şemdinli'ye saldırması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

5 Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı Terör operasyonlarına yönelik ateşlenen füzelerin üzerine yazılan yazılar, gün geçtikçe garip bir hal aldı.

6 Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları Burseya Dağı çevresindeki teröristlerin ve yaptıkları kulelerin imha edildiği en net görüntüler paylaşıldı.