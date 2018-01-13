Güney Afrika'da H&M'nin mağazalarına saldırı

Aktivist grup, reklam afişlerinde siyah bir çocuğa üzerinde ’ormandaki en havalı maymun’ yazan bir tişört giydirmesi üzerine Sandton, Menlyn Park ve East Rand kentlerindeki H&M mağazalarına saldırdı.

Grup, mağazadaki rafları devirerek, kıyafetleri etrafa attı. Ayrıca aralarında rapçi P. Diddy ve NBA yıldızı LeBron James bulunduğu birçok sanatçı boykot çağrısında bulunurken, ticari işbirliği yapan Kanadalı şarkıcı The Weeknd ise işbirliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

Güney Afrika'da H&M'nin mağazasına saldırı VİDEO