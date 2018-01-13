taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Güney Afrika'da H&M'nin mağazalarına saldırı

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı aktivist grup, reklam afişlerinde ırkçılık yaptığı gerekçesiyle H&M mağazalarına saldırdı.

İHA | 13.01.2018 - 23:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

Aktivist grup, reklam afişlerinde siyah bir çocuğa üzerinde ’ormandaki en havalı maymun’ yazan bir tişört giydirmesi üzerine Sandton, Menlyn Park ve East Rand kentlerindeki H&M mağazalarına saldırdı.

Güney Afrika'da H&M'nin mağazalarına saldırı

Grup, mağazadaki rafları devirerek, kıyafetleri etrafa attı. Ayrıca aralarında rapçi P. Diddy ve NBA yıldızı LeBron James bulunduğu birçok sanatçı boykot çağrısında bulunurken, ticari işbirliği yapan Kanadalı şarkıcı The Weeknd ise işbirliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

Güney Afrika'da H&M'nin mağazasına saldırı VİDEO

Güney Afrika'da H&M'nin mağazalarına saldırı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

170
Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

1211
Arda Turan Başakşehir'de

Arda Turan Başakşehir'de

207
TSK Afrin'de PYD'yi vurdu

TSK Afrin'de PYD'yi vurdu

216
Burak Yılmaz'dan ayrılık sinyali

Burak Yılmaz'dan ayrılık sinyali

66
Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

84
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM