Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.

AFRİKA FİLLERİNİN İKİ KATI BÜYÜK

Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

UZUN BOYUNLU DİNOZORLAR GRUBUNDAN

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.