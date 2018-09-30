taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

Bulunan 200 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

AA | 30.09.2018 - 03:25..
  1. Haberler
  2. Dünya

National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

AFRİKA FİLLERİNİN İKİ KATI BÜYÜK

Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

UZUN BOYUNLU DİNOZORLAR GRUBUNDAN

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İsrail ile İran asla savaşmaz'

'İsrail ile İran asla savaşmaz'

36
'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandırdı

6
Kuzey Kore'den ABD'ye: Güvensizlik derinleşiyor

Kuzey Kore'den ABD'ye: Güvensizlik derinleşiyor

2
Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM