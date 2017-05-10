Güney Ege sahilleri doldu

Muğla ve ilçelerinde sıcak hava dolayısıyla turistler plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECEYE YAKLAŞTI

Sakin Kent Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerini hareketlendiren turistler, güneşlenerek kitap okudu. Bazı turistler plajda top oynamayı tercih ederken bazıları da iskele ve kayaların üzerinden denize atladı.

ŞEZLONGLARDA GÜNEŞLENDİLER

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve İztuzu sahili ile Köyceğiz Gölü ve Ekincik Plajı'nda da hareketli bir gün yaşandı.

Tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

YERLİ VE YABANCI TURİST DENİZE GİRDİ

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe sahili başta olmak üzere Gümbet, Paşatarlası, Torba, Göltürkbükü sahillerinde tatilciler güneşin tadını çıkardı. Kimi tatilciler şezlonga uzanıp kitap okudu, kimisi de su sporları yaptı.

Fethiye ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.