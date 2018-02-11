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Güney ile Kuzey Kore birlikte ilk maçlarına çıktılar

Güney Kore'de önceki gün başlayan PyengChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda açılış töreninde aynı bayrak altında yürüyen Güney Kore ve Kuzey Kore'nin spor tarihindeki ilk birleşik takımı dün sahnedeydi.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 14:05..
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gelişen iyi niyetli diyalog süreci, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Güney ile Kuzey Kore birlikte ilk maçlarına çıktılar

BİRLEŞİK KORE TAKIMI İLK KEZ SAHADA

Güney Kore ve Kuzey Koreli sporculardan oluşan Birleşik Kore kadın buz hokeyi takımı, ilk maçında İsviçre'yle karşılaştı.

Güney ile Kuzey Kore birlikte ilk maçlarına çıktılar

Kore takımı, Soçi 2014'te bronz madalya kazanan İsviçre'ye 8-0 yenildi. Ancak müsabakanın sonucundan çok Koreli sporcuların ilk kez ortak takımla bir spor organizasyonunda yer alıyor olması asıl konuşulan konuydu.

Daha önce toplam 9 uluslararası spor etkinliğinde ortak bayrak ile açılış ve kapanış törenlerinde yer alan iki ülke sporcuları, ilk kez olimpiyat oyunlarında bir branşta karma bir takımda ter döktü.

Güney ile Kuzey Kore birlikte ilk maçlarına çıktılar

TRİBÜNDE "GÜZELLER ORDUSU"

Kuzey Kore'nin "güzeller ordusu" olarak anılan ponpon kızlarıydı. Ellerinde 'birleşik Kore' bayrağı sallayan ve Kore'nin birleşmesiyle ilgili şarkılarla sporcularına destek olan ponpon kızların, Güney Koreli şarkıcıların Bruno Mars'ın Uptown Funk şarkısı söylerken kendi 'geleneksel' parçalarını seslendirmeye devam etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Güney ile Kuzey Kore birlikte ilk maçlarına çıktılar


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