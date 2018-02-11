Güney ile Kuzey Kore birlikte ilk maçlarına çıktılar

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gelişen iyi niyetli diyalog süreci, meyvelerini vermeye devam ediyor.

BİRLEŞİK KORE TAKIMI İLK KEZ SAHADA

Güney Kore ve Kuzey Koreli sporculardan oluşan Birleşik Kore kadın buz hokeyi takımı, ilk maçında İsviçre'yle karşılaştı.

Kore takımı, Soçi 2014'te bronz madalya kazanan İsviçre'ye 8-0 yenildi. Ancak müsabakanın sonucundan çok Koreli sporcuların ilk kez ortak takımla bir spor organizasyonunda yer alıyor olması asıl konuşulan konuydu.

Daha önce toplam 9 uluslararası spor etkinliğinde ortak bayrak ile açılış ve kapanış törenlerinde yer alan iki ülke sporcuları, ilk kez olimpiyat oyunlarında bir branşta karma bir takımda ter döktü.

TRİBÜNDE "GÜZELLER ORDUSU"

Kuzey Kore'nin "güzeller ordusu" olarak anılan ponpon kızlarıydı. Ellerinde 'birleşik Kore' bayrağı sallayan ve Kore'nin birleşmesiyle ilgili şarkılarla sporcularına destek olan ponpon kızların, Güney Koreli şarkıcıların Bruno Mars'ın Uptown Funk şarkısı söylerken kendi 'geleneksel' parçalarını seslendirmeye devam etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.



