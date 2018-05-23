taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.166
USD
4,8661
EURO
5,6985
ALTIN
202,86
PETR
78,9000

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye akılsız tehdit

Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetlerine engel olmaya çalışan ve ilişkilerin gerilmesine neden olan Rum tarafından Türkiye'ye oldukça akılsız bir tehdit geldi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 14:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye akılsız tehdit

Türkiye ile özellikle doğalgaz ve enerji yatakları konusunda devamlı olarak gerilim ortamı oluşturan Güney Kıbrıs'tan Ankara'ya yönelik bir tehdit geldi. Rum kesiminde yayınlana bir gazetede yer alan bir yazıda, Türkiye, boğazları işgal ile tehdit edildi.

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye akılsız tehdit

"BOĞAZLARA İLERLEME ZAMANI"

Yazıda, Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetleri ile Rum kesiminin alanlarını ihlal ettiği ve özellikle Kıbrıs barışı konusunda olumsuz bir tavır takındığı iddia edilirken, yaşanan bu gelişmelere karşı Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul boğazına doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye akılsız tehdit

AKILSIZ TEHDİT

Özellikle Yunanistan ile yaşanan gergin ilişkiler nedeniyle dolaylı olarak artan ve doğalgaz arama tarama faaliyetlerine karşı sorun çıkartan Rum yönetiminin bu tehdit dolu bu tavrı, "yüzölçümü Çanakkale kadar olan bir ülkenin akılsızca tehdidi" olarak yorumlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Paris'te sığınmacı kampları kaldırılıyor
Fransa İçişleri Bakanlığı, başkent Paris'in birçok bölgesinde kurulan sığınmacı çadırlarının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan petrol fiyatları düşünce eğlence sektörüne yöneldi
Suudi Arabistan, ekonomisinin temel kaynağı petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle petrole bağımlılığı azaltmak için eğlence sektörüne yöneldi.
Fransa'da polislerden protestoculara dayak
Fransa sokakları grev olayları nedeniyle karıştı. Geçtiğimiz ay başlayan grevler, iş bırakmalarla devam ediyor. Paris'te polis, gösteri yapmak isteyen gruba dayak attı.
Irak seçiminin galibi Sadr ABD ile temas kurdu
ABD karşıtı olarak bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın, Amerikalı bazı yetkililerle temasa geçtiği ileri sürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1047
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

206
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

389
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

666
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

629
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM