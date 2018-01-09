Güney Kore ile Kuzey Kore sorunları diyalogla çözecek

Düşman kardeşlerin ünlü sınır köyü Panmunjom'daki müzakereleri olumlu sonuçlandı. Ortak açıklama yayımlayan Kuzey Kore ve Güney Kore, gerginliği azaltmak için askeri müzakere yapma kararı verdiklerini duyurdu.
Açıklamada sorunları diyalog ve müzakerelerle çözme vurgusu yapıldı.
ATLETLERLE BİRLİKTE ÜST DÜZEY YETKİLİLER DE GİDECEK
Öte yandan Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildiği de ifade edildi. Atletlerle birlikte üst düzey yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek.
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınma yönündeki konuşmalarda olumsuz ifadeler kullandığını ayrı bir açıklamayla belirtti.