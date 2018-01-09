Güney Kore ile Kuzey Kore sorunları diyalogla çözecek

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Devlet Bahçeli: Biz verdiğimiz sözü tutarız

1 İran lideri Trump'ı uyardı: Oyunların cevapsız kalmayacak İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede ayaklanmalarda ABD'yi suçlayarak, "İran'a kaç gündür zarar verdiniz, bu telafisiz kalmayacak" dedi.

2 Çığdan son anda kurtulan snowboardcu Görüntülerde dağdan aşağı inerken çığa yakalanan snowboardcu keskin manevralarla çığ altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

3 Kastamonu'daki ailenin yakıldığı belli oldu Kastamonu'da uzun bir süredir kayıp olan ailenin akıbeti belli oldu.

4 Doğu Gutalı Kasım bebeğe tedavi için imza kampanyası Suriye'de Esed rejimin saldırısında annesiz kalan ve yüzünden ağır yaralanan Doğu Gutalı Kasım bebeğin tedavisi için imza toplanıyor.

5 Hamaney'den Trump'a: Yaptıklarınız cevapsız kalmayacak İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Akli dengesi yerinde olmayan bu adam, bunun cevapsız kalmayacağını bilmeli" dedi.

6 Suudi Arabistan’da eş cinsel evlilik videosuna soruşturma Suudi Arabistan’da iki erkeğin evlendiği düğün görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı. Henüz ciddiyeti bilinmeyen bu görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.