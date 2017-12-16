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Güney Kore: Kuzey Kore bitcoin borsasını hackledi

Güney Kore gizli servisi, dünyanın en önemli sanal para borsalarının hacklenmesi olayının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceğini ileri sürdü.

Detay Haber | 16.12.2017 - 22:37..
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin, ülkenin en büyük sanal para borsası Bithumb'da kayıtlı yaklaşık 30 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalınması olayına karıştığına dair ellerinde yeterli kanıt olduğunu bildirdi.

2014 SONY'E SALDIRI YAPILAN KODLAR AYNI ÇIKTI

NIS'in, Bithumb’ın haziran ayında, bir başka sanal para borsası Coinis'in eylül ayında hacklendiğini, her iki olayda da, 2014'de Sony'e yönelik hackleme olayının arkasında olmakla suçlanan, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun daha önce kullandığı kodun aynısının kullanıldığını doğruladığı kaydedildi.

Kanıtın, kapsamlı bir soruşturma için ilgili makamlara iletildiği bildirildi.

BİTHUMB'IN 30 BİN KULLANICI BİLGİLERİ HACKLENDİ

Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların işlem hacminde dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan Bithumb, hackleme olayını doğrulamış, siber korsanların yaklaşık 30 bin kullanıcının kişisel verilerine sızdığını açıklamıştı.

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