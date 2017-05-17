Güney Kore, Kuzey Kore ile iletişime yeniden başlayacak

Güney Kore yeni cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in nükleer silah ve füze programlarını sürdüren komşusu Kuzey Kore'ye karşı izleyeceği hem yaptırım hem diyalog içeren iki yaklaşımlı politikanın işareti olarak, Pyongyang ile iletişime yeniden girmek istediğini açıkladı.

KUZEY KORE DİRENİYOR

Kuzey Kore, ABD'yi vurabilecek nitelikte nükleer başlıklı füze yapma amacını saklamıyor ve en büyük müttefiki olan Çin dahil, tüm diğer ülkelerden gelen silah programını durdurma çağrılarına direniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Pazar günü yaptığı en son deneme, Kuzey Kore'nin kendi açıklamasına göre "büyük boyutlu ve ağır bir nükleer başlık taşıma yeteneğine sahip bir balistik füze" denemesi oldu.

"HENÜZ KARARLAŞTIRILMIŞ BİR ŞEY YOK

Güney Kore'de, Kuzey ve Güney'in birleşmesine yönelik çalışmaları yürüten birleşme bakanlığı sözcüsü Lee Duk-haeng, "Bizim temel tavrımız Güney ve Kuzey Kore arasındaki iletişim hatlarının açılmasıdır... Birleşme Bakanlığı bu konudaki seçenekleri kendi içinde değerlendirmiştir ancak henüz kararlaştırılmış bir şey yok." dedi.

Lee, geçen yıl yaptığı nükleer denemenin ardından yeni yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore'nin iletişimi kestiğini hatırlattı. Pyongyang aynı zamanda, Kuzey'de faaliyet gösteren bir ortak sanayi bölgesini de kapatmıştı.

Kuzey Kore ile gelişmiş Güney Kore, 1950-1953 arasında süren Kore savaşının bir barış anlaşması değil, sadece bir ateşkes anlaşması ile son bulmuş olmasından dolayı biçimsel olarak hâlâ savaş halindeler.

DİYALOG YOLU İZLENECEK

Kuzey Kore silah programlarının, ABD'nin düşmanca tavrına karşı gerekli olduğunu söylüyor.

Başkan Moon, geçen hafta yapılan seçimleri, Kuzey'e karşı daha ılımlı bir politika izleme vaadiyle kazanmıştı. Moon, Kuzey Kore'ye hem silah programından vazgeçmesi için baskı yapacağını hem de diyalog yolunu izleyeceğini söylüyor.