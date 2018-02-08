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Güney Kore olimpiyatlarında akıllı telefon sorunu

89 ülkenin katılımıyla Güney Kore'de gerçekleştirilecek olan PyeongChang Olimpiyatları'nda hediye edilen Samsung telefonlar, ABD yaptırımları gerekçesiyle İran ve Kuzey Koreli sporcular boykot edecek.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 17:01..
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Güney Kore olimpiyatlarında akıllı telefon sorunu

2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore'nin Pyeong Chang  kentinde gerçekleştirecek. 89 ülkenin katılacağı organizasyona Güney Koreli teknoloji devi Samsung sponspor oldu.

Sponsorluk kapsamında firma son model telefonlarını olimpik sporculara hediye ederken İran ve Kuzey Kore'ye bu telefonları vermeme kararı aldı.

Güney Kore olimpiyatlarında akıllı telefon sorunu

TAHRAN'DAN TEPKİ

Güney Koreli teknoloji devinin ikramı Tahran'da büyük tepkilere neden oldu. Güney Koreli şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile oyunlara katılan tüm ülke sporcuları ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 model akıllı telefon hediye ederek, organizasyonda her anı belgelemelerini ve dünyayla paylaşmalarını sağlamak istedi.

Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti. Şirketin hediyesinin İran ve Kuzey Kore'yi kapsamamasına sebep olarak ABD'nin yaptırımları gösterildi..

Güney Kore olimpiyatlarında akıllı telefon sorunu

DIŞİŞLERİNDEN BOYKOT AÇIKLAMASI

İran resmi ajansı IRNA'da Güney Koreli şirketin bu kararını ‘ahlak dışı' olarak nitelenirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Güney Koreli yetkililere tepki gösterdiği ve boykot etme tehdidinde bulundukları söylendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Samsung şirketi özür dilemediği sürece bu meselenin İran ve Samsung şirketi arasındaki ticari ilişkilere büyük etkisi olacaktır." dedi.

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