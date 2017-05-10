taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.289
USD
3,5975
EURO
3,9105
ALTIN
141,51
PETR
49,1700

"Güney Kore'de politik riskler ortadan kalktı"

Fitch Ratings Güney Kore'de devlet başkanlığı seçiminin ardından politik risklerin ortadan kalktığını açıkladı

10.05.2017 - 14:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Kore’de politik belirsizliklerin ortadan kalktığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Güney Kore’de yapılan devlet başkanlığı seçimini, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı savunan solcu aday Moon Jae-In’in kazanmasının ülkede uzun süredir devam eden politik belirsizlikleri ortadan kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Moon Jae-In'in, önümüzdeki dönemde Kuzey Kore’ye karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşımda bulunmasının beklendiği ve bunun iki ülke arasındaki gerilimin azalmasına yol açabileceği bildirildi.

Ülkede halen yapısal sorunların olduğuna vurgu yapılılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde şeffaflığı artırıcı, yolsuzlukla mücadeleyi esas alan reformların devreye girmesi yönetimi güçlendirebilecek. Böylelikle ülkenin kredilerine de pozitif yansımalar olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, “ 'AA-' kredi notu ve 'durağan' görünüme sahip Güney Kore’nin milli gelirine oranla yüzde 38,7 seviyesindeki kamu borcu, 'AA' notu ile değerlendirilen ülkelerin ortalamasının (yüzde 39,7) altında bulunuyor." değerlendirmesine yer verildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

97
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

341
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

169
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

128
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

33
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

27
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM