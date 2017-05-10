Fitch Ratings Güney Kore'de devlet başkanlığı seçiminin ardından politik risklerin ortadan kalktığını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Kore’de politik belirsizliklerin ortadan kalktığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Güney Kore’de yapılan devlet başkanlığı seçimini, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı savunan solcu aday Moon Jae-In’in kazanmasının ülkede uzun süredir devam eden politik belirsizlikleri ortadan kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Moon Jae-In'in, önümüzdeki dönemde Kuzey Kore’ye karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşımda bulunmasının beklendiği ve bunun iki ülke arasındaki gerilimin azalmasına yol açabileceği bildirildi.

Ülkede halen yapısal sorunların olduğuna vurgu yapılılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde şeffaflığı artırıcı, yolsuzlukla mücadeleyi esas alan reformların devreye girmesi yönetimi güçlendirebilecek. Böylelikle ülkenin kredilerine de pozitif yansımalar olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, “ 'AA-' kredi notu ve 'durağan' görünüme sahip Güney Kore’nin milli gelirine oranla yüzde 38,7 seviyesindeki kamu borcu, 'AA' notu ile değerlendirilen ülkelerin ortalamasının (yüzde 39,7) altında bulunuyor." değerlendirmesine yer verildi.