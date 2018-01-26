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Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

Güney Kore'de bir hastanede çıkan yangında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA | 26.01.2018 - 05:52..
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Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

Milyang'daki bir hastanede çıkan yangında 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralı sayısının da 50'yi aştığı duyuruldu.

Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

2 SAATE YAKIN SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı.

Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

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