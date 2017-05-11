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Güneydoğu'ya toz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü G.Antep, Kilis, Ş.Urfa ve Mardin'deki toz taşınımı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

11.05.2017 - 08:07
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meteoroloji

 

Meteoroloji, bu sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin ve çevresinde toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Görüş uzaklığında azalma ve hava kalitesinde düşme olacağı belirtilen açıklamada, halkın tedbirli ve dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. 'Toz taşınımının' saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI

Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük önemi bulunuyor. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat ediyor. Binlerce kilometre taşınabilen tozlar solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların olumsuz etmiyiyor.  Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Toz taşınımı ve fırtınaların görüldüğü dönemlerde hava ve karayolu ulaşımında sorunlar görülebiliyor.

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