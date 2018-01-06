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Güngören'de mahalleli genç kızı babasından kurtardı

İstanbul Güngören'de bir kız, babası tarafından bıçakla rehin alınınca mahalleli olaya dahil oldu. Mahalle sakinleri sopalarla bıçaklı kişiyi etkisiz hale getirdi.

İHA | 06.01.2018 - 11:07..
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Akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın 4 yaşlarındaki kızıyla birlikte Fatih’te bindiği ticari taksiyi gasp ederek Güngören’e gelmiş, burada da çocuğunun kafasını siyah bir örtü ile örterek sokak içerisinde gezdirmişti.

Güngören'de mahalleli genç kızı babasından kurtardı

KIZININ BOĞAZINA BIÇAK DAYAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

Vatandaşların çocuğu kurtarmak istemesi üzerine cani baba küçük kızının boğazına bıçak dayayarak kaçmaya çalışmıştı. Akıllara durgunluk veren olayda mahallelinin çocuğu kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Mahalleli sopalarla cani babayı etkisiz hale getirdi İZLE

MAHALELİ SOPALARLA SALDIRDI

Mahalleli cani babanın çevresini sararak uzun süre ikna etmek için uğraştı. Mahallelinin arasından bir kişi, ikna olmayan caninin eline sopa ile vurarak bıçağı yere düşürdü.

Güngören'de mahalleli genç kızı babasından kurtardı

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALINDI

Bıçağın yere düştüğünü gören vatandaşlar çocuğu kurtararak, cani babayı linç etmek istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı ayırarak şüpheliyi gözaltına aldı. yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından evinin balkonunda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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