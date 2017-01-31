Günlük ev kiralayıp bildirim yapmayanlar ceza alacak

Hukuka aykırı günlük ev ve daire kiralamalarına karşı etkili denetimlerin daha da artacağı belirtiliyor.

EV KİRALAYANLARA KİMLİK BİLDİRİMİ ZORUNLU HALE GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, "678 sayılı KHK kapsamında, günübirlik ev kiralayanlara da kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Buna göre, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasına, 'bekar odaları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklendi. Bu düzenleme ile özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda." diye konuştu.

5 İLA 10 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLECEK

Doğan ayırca, "Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Bu tesisler, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri 2 ay içinde tamamlayacaklardır. Oluşturduğumuz komisyon bu kanun uygulanmasını ve denetimini sağlayacak."