Günün kitabı: Agatha Christie’nin Gerçek Hayatı

Suç ve cinayet romanlarının kraliçesi Christie, özenle çalışılmış bu çizgi romanda gerçek hayatıyla karşınızda. 20. Yüzyılın en sevilen suç romanı yazarlarından Christie’nin ilgi çekici hayatına eğlenceli bir anlatımla tanık olmaya hazır mısınız?

(Agatha Christie)

AGATHA

Christie’nin, 1926’da, ortadan kaybolduğu gizemli bir dönemin etrafında dönen kitap, sevilen yazarın yaşamını eğlenceli bir araştırmanın sonunda ortaya koyuyor.

Çizgi roman, yazarın İngiltere’deki çocukluk yıllarından başlayıp, İstanbul ve Mezopotamya’ya kadar uzanan yıllarının izini sürüyor.

Bu çizgi romanda, seyahat eden, uçan, sörf yapan, özgür ruhlu ve modern bir kadının yaşamı var…

Agatha - Agatha Christie'nin Gerçek Hayatı

Anne Martinetti - Guillaume Lebeau

Çiz.: Alexandre Franc

Karakarga Yay.

S.: 128

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Damla Karakuş

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