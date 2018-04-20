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Günün kitabı: Agatha Christie’nin Gerçek Hayatı

Kurgularıyla büyüleyen yazar Agatha Christie, gizemli ve olaylı hayatıyla çizgi romanda…

Özel Haber | 20.04.2018 - 12:21..
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agatha

Suç ve cinayet romanlarının kraliçesi Christie, özenle çalışılmış bu çizgi romanda gerçek hayatıyla karşınızda. 20. Yüzyılın en sevilen suç romanı yazarlarından Christie’nin ilgi çekici hayatına eğlenceli bir anlatımla tanık olmaya hazır mısınız?

Günün kitabı: Agatha Christie’nin Gerçek Hayatı

(Agatha Christie)

AGATHA

Christie’nin, 1926’da, ortadan kaybolduğu gizemli bir dönemin etrafında dönen kitap, sevilen yazarın yaşamını eğlenceli bir araştırmanın sonunda ortaya koyuyor.

Çizgi roman, yazarın İngiltere’deki çocukluk yıllarından başlayıp, İstanbul ve Mezopotamya’ya kadar uzanan yıllarının izini sürüyor.

Bu çizgi romanda, seyahat eden, uçan, sörf yapan, özgür ruhlu ve modern bir kadının yaşamı var…

Günün kitabı: Agatha Christie’nin Gerçek Hayatı

Agatha - Agatha Christie'nin Gerçek Hayatı

Anne Martinetti - Guillaume Lebeau

Çiz.: Alexandre Franc

Karakarga Yay.

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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