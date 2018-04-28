Günün kitabı: Asi Ruhlar

Yazdığı her cümle Doğu ile Batı’nın felsefeleri arasında enfes bir sentez yapan Cibran, bunu ince bir çizgide yapar ve siz onu anlamak isterseniz sezersiniz. Doğduğu ve yaşadığı toprakların gücünü kendi üzerinde ve yazılarında kullanmıştır…

(Halil Cibran)

ASİ RUHLAR

Asi Ruhlar, öylesine güçlü Cibran cümleleri içermektedir ki, yayımlandığı zaman Beyrut’ta bir Pazar yerinde ibret olsun diye yakılmıştır. Haliyle kitaba merak artmış ve daha çok okunmuştur. Cibran, Asi Ruhlar aracılığıyla memleketi Lübnan’a bir özgürlük çağrısında bulunmaktadır.

Cibran, şiirsel diliyle bir kez daha Doğu’yu ve Batı’yı harmanlamış ve bir felsefenin peşine düşmüştür. Ancak keskin bir dil de kullanmıştır. Bir bölümde kurduğu cümleler şöyledir:

“Ruhlarınız rahiplerin pençelerinin altında ve bedenleriniz sizi yönetenlerin kapanan ağızlarının içinde. Bu hayatta neyi gösterip, ‘Bu benim,’ diyebilirsiniz? Kardeşlerim, korktuğunuz rahibin kim olduğunu biliyor musunuz? O İncil’i kullanarak sizi tehdit eden ve fidye olarak paranızı alan bir haindir… Boynuna astığı haçı sizin damarlarınızı kesmek için kullanan bir riyakâr… Koyun postuna bürünmüş bir kurt… Sunaktan çok masaya değer veren bir obur… Sonuna kadar paranın peşinde olan altına aç bir yaratık… Dullardan ve yetimlerden tırtıklayan bir hırsız. O kartal gagalı, kaplan pençeli, sırtlan dişli ve engerek kılığında bir ucube yaratıktır…”.

Asi Ruhlar

Halil Cibran

Çev.: Nil Tuna

Zeplin Yay.

S. :80

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