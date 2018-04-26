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Günün kitabı: Beni Ödülle Cezalandırma

Çocuk eğitiminde doğru bilinen yanlışlar neler? Özellikle ödülle ilgili ne kadar şeyi doğru biliyorsunuz?

Özel Haber | 26.04.2018 - 11:07..
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Günün kitabı: Beni Ödülle Cezalandırma

beni ödülle cezalandırma

Dr. Özgür Bolat, “Beni Ödülle Cezalandırma” adını verdiği kitabında ebeveynlerin merak ettiği birçok sorunun yanıtını, son 70 yılda yapılan bilimsel araştırma ve gerçek vakalarla net bir şekilde ortaya koyuyor.

Günün kitabı: Beni Ödülle Cezalandırma

(Dr. Özgür Bolat)

BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA

Bu kitaptan, “Ödül, neden motivasyonu düşürür? Ödül, yapay sevginin mi göstergesi?  Ödülle büyüttüğünüz çocuğunuz ne gibi tehlikelerle karşı karşıya?” gibi birçok sorunun cevabına ulaşırken, “Mutlu ve başarılı bir çocuk gerçekte nasıl yetiştirilir?” bunu  öğreneceksiniz.

Ödül, çocuğun yetiştirilmesinde önemli bir etken ve aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir silah. Dr. Bolat, sadece fark edilmeyen zararları anlatmakla kalmıyor, bir model olup pratik çözümler ve uygulamalar sunuyor. Bir anne baba kılavuzu olacak bu kitabı okuduğunuzda mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı bir çocuk yetiştirmek için önemli bir adım atmış olacaksınız. Çocuğunuzla ilişkinizi güçlendirmeye hazır olun!

 

Beni Ödülle Cezalandırma

Dr. Özgür Bolat

Doğan Kitap

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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