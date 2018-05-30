Günün kitabı: Düşman Yaratmak

Eco, 20. Yüzyılın en önemli düşünce adamlarından ve o bir şey yazıyorsa, ki bu şey rastgele olsa bile, konusunun dayandığı bir temel mutlaka vardır. Düşman Yaratmak da işte böyle rastgele oluşmuş bir kitap…

(Umberto Eco)

DÜŞMAN YARATMAK

Kitabın adının kaynağı düşman inşa etmekten geçiyor. Eco, bir gün New York’ta Pakistanlı bir taksi şoförünün taksisine biner. Şoför, Eco’ya “İtalyanların düşmanları kimler?” sorar.

Eco, bu sorudan yola çıkarak ülkelerin dış düşmanlardan çok iç düşmanlarla uğraştığı ve bir düşmanın olmaması durumunda bu düşmanı, insanın kendisinin inşa ettiği sonucuna varır. Düşman Yaratmak’ta Eco, bu inşa sürecini Cicero’dan Sartre’a çeşitli metinlerle örnekler vererek açıklıyor.

Eco, insanın içinde yarattığı düşmanı keşfetmesi için bir yolculuğa çıkarıyor…

Düşman Yaratmak

Umberto Eco

Çev.: Leyla Tonguç

Doğan Kitap

S.: 296

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Damla Karakuş

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