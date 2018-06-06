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Günün kitabı: Kadın Çirkinliğinin Tarihi

Kadın olmanın dayanılmaz hafifliği mi, yoksa dayanılmaz ezikliği mi? İşte bu oldukça uzun bir sürecin hikayesi…

Özel Haber | 06.06.2018 - 14:44..
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Günün kitabı: Kadın Çirkinliğinin Tarihi

kadın çirkinliğinin tarihi

Claudine Sagaert, tarih, antropoloji, edebiyat ve resim üzerinden kadın algısının tarihsel gelişimini izleyerek cinsiyet tarihine olağanüstü bir katkı sağlıyor ve kadının yüzyıllar boyunca sıkıştırıldığı kalıpları ortaya koyuyor.

Kadın Çirkinliğinin Tarihi, tüm bu kalıplara açıklık getiriyor...

Günün kitabı: Kadın Çirkinliğinin Tarihi

(Claudine Sagaert)

KADIN ÇİRKİNLİĞİNİN TARİHİ

Kadınlar, Aristoteles zamanında bile herhangi bir niteliğe sahip olmayan bir varlık olarak kabul ediliyordu. Tarih gösteriyordu ki, sadece erkekler nitelikli varlıklar olabilirdi. İşte tam da bu noktada, “Cinsilatif” paradoksu ortaya çıktı.

Bu paradoksa göre, kadının hoş görünüşü, yalnızca zayıf karakterini izleyen bir maskeydi.

Bu kitap, işte bu görüşlerden, paradokslardan bu yana yaşanan süreci aktarıyor. Peki bu süreç nasıl ilerledi?

Kadının güzelliği bir sebebe bağlanmalıydı; bu sebep ve anne oluşu oldu. Yani bu iki olgu dışında kalan kadınlar, utanç kaynağıydı. Belki birer canavar…

Günümüze gelindiğindeyse, artık kozmetik şirketleri var…

Günün kitabı: Kadın Çirkinliğinin Tarihi

Kadın Çirkinliğinin Tarihi

Claudine Sagaert

Maya Kitap

S.: 264

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Damla Karakuş

damlaç[email protected]

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