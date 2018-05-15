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Günün kitabı: Rüzgarın Şarkısını Dinle

Edebiyat dünyasında fırtınalar estiren Haruki Marakami, sizi, rüzgarın şarkısını hep birlikte dinlemeye davet ediyor.

Özel Haber | 15.05.2018 - 12:05..
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Günün kitabı: Rüzgarın Şarkısını Dinle

rüzgarın sesini dimle

Marakami, bu romanı yirmili yaşlarının sonunda yazdı ve bu, onun yazdığı ilk romandı. Yıllar sonra da ilk kez çevrilmesine izin verdi. Bugün ise, içinde şaşırtıcı ipuçlarıyla okuruyla buluşuyor…

Murakami, yazmaya bu romanla başladı. Kendisine ayırdığı zamanlarda hep yürüyüş yapardı ve bir gün yönünü değiştirip bir beyzbol maçına gitti. Oyunu, seyircileri, hayatın akışını seyrederken, oracıkta roman yazmaya karar verdi. Eve döndüğünde ise, “Rüzgarın Şarkısını Dinle”nin ilk cümlelerini yazmaya başladı…

Günün kitabı: Rüzgarın Şarkısını Dinle

(Haruki Marakami)

RÜZGARIN ŞARKISINI DİNLE

Roman, isimsiz bir karakterin 8 Ağustos – 26 Ağustos 1970 tarihleri arasındaki 18 gününü anlatıyor. Bir lise öğrencisi olan bu karakterin tatil döneminde tanıştığı insanlar, yaşadıkları çarpıcı bir romana dönüşüyor.

Bu genç adam, belki yaşının gençliğinin getirisi ile yaşamdan kurtulmanın ve hayatı anlamlandırmanın yollarını arar. Bu 18 gün içinde tanıştığı, el parmaklarından biri kopmuş bir kızla saplantılı bir ilişkiye başlar. Bu, çok kısa sürecek bir ilişkidir. Tam birbirlerine alıştıkları sırada, kopacaklardır.

Dokunaklı ve ziyadesiyle felsefi yaklaşımlar taşıyan bu roman, hikayesiyle sizi de içine çekecek. Birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız, kah hüzünlenip kah müziklere boğulacağınız, hikayedeki ve hayatınızdaki boşlukları dolduracağınız bu romana hazır mısınız?
Günün kitabı: Rüzgarın Şarkısını Dinle

Rüzgarın Şarksını Dinle

Haruki Marakami

Çev.: Ali Volkan Erdemir

Doğan Kitap

S.: 168

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Damla Karakuş

[email protected]

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