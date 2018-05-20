Günün kitabı: Ses ve Öfke

Kendine özgü yoğun dili ve kurgusuyla olayları aktaran Faulkner yine iş başında. Faulkner, Ses ve Öfke’de, ABD’nin güneyinde yaşayan Composon ailesinin dağılışının farklı bilinçlerle izlenişini yansıtıyor.

(William Faulkner)

SES VE ÖFKE

Composon ailesinin trajik dağılışı, zihinsel engelli oğul Benj, suçluluk ve onur duygularıyla azap çeken ağabey Quentin, sert, mantıklı ve kurnaz diğer erkek kardeş Jason’un dilinden anlatılıyor. Ailede yaşananlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Karakterlerin sahiciliği ve olayların bir aileden yola çıkışla evrensel boyuta taşınan trajedisi, Faulkner’in anlatımında keskinleşip, bir öfke patlamasının yansımaları kadar yüksek sesli ulaşıyor okuruna.

Ses ve Öfke, çığlık kıyametinde kulaklarınızı tırmalayacak…

Ses ve Öfke

William Faulkner

Çev.: Rasih Güran

Yapı Kredi Yay.

S.: 304

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Damla Karakuş

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