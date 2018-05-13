Günün Kitabı: Sevginin Adı Rüzgar

Karakterleri arasında bütün zorluklara rağmen yılmayıp mücadele eden ve kendini gösterip açmayı başaran bir kardelen yer alıyor. Ömür… Ona ışık tutan, destek olan eşssiz bir rehber, bir savaşçı, Türkan Anne... Ve elbette sevgisiyle yaşam sevinci, yaşam gücü veren, Büyükada’daki atlardan biri, belki de en şanslısı Rüzgâr...

Ülkemizin önemli sorunlarından ikisine parmak basan bu roman, pek çok çocuk ve genç için de umut ışığı olmayı amaçlıyor.

SEVGİNİN ADI RÜZGAR

Abbas bu ilkel ve acımasız töreyi bir türlü anlamıyordu. Sürekli, “İnsan neden başka bir canlıya şiddet uygular? Neden insanlar birbirlerini üzerler? Neden insanlar birbirlerini ya da başka canlıların yaşamına son verirler? İnsanı öldürmek çözüm mü? Bu çağda bu ilkel töreyi neden ortadan kaldıramayız?” diye sorup duruyordu.

Ahmet Erol

Epsilon Yayınevi

S: 109

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