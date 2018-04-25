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Günün Kitabı: Son Nefes Havaya Karışmadan

Amazon ve Goodreads tarafından 2016’nın En İyi Biyografi Romanı seçilen Paul Kalanithi’nin otobiyografik romanı “Son Nefes Havaya Karışmadan”, hayatımızı anlamlı kılan şeyleri sorgulamamızı sağlıyor.

Özel Haber | 25.04.2018 - 16:01..
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Günün Kitabı: Son Nefes Havaya Karışmadan

son nefes havaya karışmadan

Kaçınılmaz sonlar hayatımızı ele geçirdiğinde fark ederiz sabrın değerin; sabrın aslında büyük bir cesarete ihtiyaç duyduğunu. Bu kitapla yaşamınızın anlamını sorgulayarak çözmeye, ölümün karşısındaki acizliğimizi, amansız bir hastalığa yakalanmış bir doktorun kaleminden okumaya hazır mısınız?

Günün Kitabı: Son Nefes Havaya Karışmadan

(Paul Kalanithi ve eşi)

SON NEFES HAVAYA KARIŞMADAN

36 yaşında başarılı bir beyin cerrahı olup yüksek tıp ihtisasını tamamladıktan sonra sıra emeklerinin karşılığını almaya geldiğinde, Kalanithi, akciğer kanserinin dördüncü evresinde olduğunu öğrenir. İşte düne kadar hastalıkları tedavi ederken, şimdi kendisi ölümle yüz yüzedir.

Karısıyla hayalini kurdukları hayat, mesleğinde ilerlemek istediği süreç bir anda flulaşır. Şimdi hayatı boyunca sorduğu o sorunun peşine düşer: “Yaşayan her şey ölmeye mahkumken, hayatı anlamlı kılan nedir?”

Kalanithi, size kendinizle ilgili çok şey sorgulatacak. Bu tecrübeye hazır mısınız?

Günün Kitabı: Son Nefes Havaya Karışmadan

Son Nefes Havaya Karışmadan

Paul Kalanithi

Altın Kitaplar

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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